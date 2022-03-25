Кадыров заявил о применении ВСУ боеприпасов с белым фосфором

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале, что украинские военные применили боеприпасы с белым фосфором возле одного из населённых пунктов. По его словам, этот эпизод продемонстрировал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы подвергнуть граждан страны смертельной опасности.

Украинские националисты и бандеровцы уже переходят все допустимые грани. По данным специалистов, вблизи одного из украинских населённых пунктов силами ВСУ использованы боеприпасы с белым фосфором. Данный случай наглядно демонстрирует, по чьей указке действуют ВСУ, подвергая собственных граждан смертельной опасности, — отметил Кадыров.

Кадыров также заявил, что Россию попытаются обвинить в применении боеприпасов с белым фосфором на Украине. Такие провокации возможны после того, как РФ обнародовала данные о биолабораториях США на украинской территории, отметил глава Чечни.

Не удивлюсь, если они обвинят в применении зажигательных боеприпасов Россию, несмотря на то что мы и без этого прекрасно справляемся со своими задачами. После обнародования данных об американских биолабораториях на Украине и заявления президента США Джо Байдена о вероятности применения Россией химического оружия мы ожидали подобной провокации, — заявил Кадыров.

Ранее стало известно, что секретные документы из биолабораторий США на Украине попали в распоряжение Минобороны России в ходе проведения военной спецоперации. Ведомство обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года, подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине.

По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.