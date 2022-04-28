Кадыров сообщил об отправке на Украину новой группы добровольцев

Рамзан Кадыров / Фото chechnya.gov.ru

Ещё одна группа добровольцев отправилась в зону боевых действий на Украину, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своём Telegram-канале он отметил, что на места проведения военной спецоперации отправились бойцы из «разных уголков» России. Кадыров выделил боевую отвагу добровольцев, принявших решение стать частью «освободительной армии» РФ.

Очередной контингент добровольцев выехал в зону проведения специальной военной операции на Украине. Сотни отважных воинов из разных уголков нашей необъятной страны решили стать частью освободительной армии России, — рассказал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что все добровольцы прошли предварительное стрелковое обучение со специалистами Российского университета спецназа в Гудермесе.

23 апреля глава Чечни заявил, что для участия в спецоперации на Украине туда из республики отправился новый отряд добровольцев. Число уехавших бойцов он не назвал, но заявил о сотнях настоящих патриотов. Кадыров добавил, что добровольцы прошли полный курс подготовки в Гудермесе на базе Российского университета спецназа. Азы военного искусства они постигали под руководством профессиональных инструкторов, уточнил Кадыров.