Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в городе Попасная, расположенном на территории ЛНР, ликвидирован «укронацист» Геннадий Щербак. Уничтожен очередной националист, который был «титулован» инструкторами НАТО, отметил он в Telegram.

Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов сообщил приятную весть о ликвидации в городе Попасной очередного «титулованного» НАТОвскими инструкторами укронациста. Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем фильмов боевиков, — отмечается в сообщении главы Чечни.

Кадыров добавил, что украинскими националистами «безвозвратно упущен» шанс остаться живыми — они могли раньше сложить оружие, такую возможность им много раз предоставляли.

Ранее стало известно, что власти Украины сорвали эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, гуманитарным коридором, который открыла российская сторона 20 апреля, не воспользовались для спасения и националистические батальоны, остающиеся на территории комбината.