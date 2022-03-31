Кадыров: Мариуполь уже на 95% под контролем России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в Telegram-канале, что Мариуполь уже на 90–95% перешёл под контроль российских военных. Кадыров утверждает, что город постепенно начинает жить мирной жизнью. По его словам, оставшиеся силы ВСУ в основном сосредоточены на территории завода «Азовсталь».

Мариуполь уже на 90–95% освобождён от бандеровских отморозков, нациков и чеченоговорящих шайтанов. На свободной от них территории города постепенно возвращается жизнь, — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что некоторые жители, собиравшиеся в эвакуацию, остаются в городе, а ряд беженцев возвращаются из Ростовской области.

Как отметил Кадыров, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов работает в тесном контакте вместе с командующим восьмой гвардейской общевойсковой армии генерал-лейтенантом ВС РФ Андреем Мордвичевым. Они совместно проводят объезды подконтрольной территории в поисках мест возможного нахождения украинских военных и общаются с российскими военнослужащими.

Отдельно отмечу работу чеченских врачей, которые вместе с бойцами находятся на позициях в местах огневого соприкосновения и при необходимости оказывают российским воинам медпомощь, эвакуируют в безопасное место раненых, — сообщил Кадыров.

Глава Чечни рассказал, что Делимханов по трофейной рации предложил сдаться украинцам, «обманным путём попавшим в ряды бандформирований». Однако он уточнил, что командирам «Азова» «пощады не будет», «их ждёт совсем не весёлый конец».

Последнее место, где укрываются бандиты, это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими, — заключил Кадыров.

Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее заявил, что находящимся в настоящее время в Мариуполе украинским силовикам не предоставят коридора для выхода из города. По его словам, украинской стороне уже делалось подобное предложение, но оно не было принято.