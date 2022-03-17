Кадыров заявил, что чеченские бойцы очистят Мариуполь от нацистов

Чеченские военные продолжают штурмовать Мариуполь, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. По его словам, в ближайшее время в городе не останется «бандеровцев и их прихвостней». Глава республики отметил, что задачи военных усложняются из-за присутствия мирных жителей в зоне боевых действий.

Чеченские бойцы продолжают принимать самое деятельное участие в штурме Мариуполя. Задача усложняется наличием мирного населения в зоне боевых столкновений, и бойцам приходится действовать очень аккуратно. Тем не менее уже достигнуты существенные успехи, и в ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от бандеровцев и их прихвостней, — сообщил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни выразил уверенность в том, что мир и порядок на Украине будут восстановлены в ближайшее время.

Ранее Кадыров заявил, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца». Бойцы находились в нём несколько дней.

Глава Чечни ранее записал обращение к военным и Службе безопасности Украины с требованием прекратить похищения чеченцев, которые являются гражданами этой страны. В сообщении говорилось о том, что похищенных увозят в неизвестном направлении.