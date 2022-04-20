Кадыров заявил, что «Азовсталь» будет под контролем ВС России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе будет под контролем Вооружённых сил России. Произойдёт это в четверг, 21 апреля, отметил он в Telegram.

Сегодня до обеда или после обеда «Азовсталь» будет полностью под контролем Вооружённых сил Российской Федерации. Стратегия готова, воины готовы, только нужно время, — подчёркивается в сообщении главы Чечни.

По его словам, у украинских националистов, которые остаются на заводе, есть возможность сдаться с утра. Позже их судьбу будет решать руководство Вооружённых сил РФ. Кадыров выразил уверенность, что решение будет принято «правильное».

Ранее стало известно, что начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил: Россия сделала всё, чтобы спасти жизни боевиков с «Азовстали». В случае сдачи в плен им гарантировали сохранение жизни, полную безопасность и оказание врачебной помощи.