Кадыров рассказал об успехах российских вооружённых сил в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в Telegram об успехах ВС РФ в Луганской Народной Республике. По его словам, за несколько дней российским войскам удалось взять в плен одного снайпера, а также трёх артнаводчиков и несколько бойцов пехоты украинских войск.

Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку Апты Алаудинов докладывает об успехах российских вооружённых сил. В течении последних нескольких дней удалось взять в плен одного снайпера, трёх артнаводчиков и трёх бойцов пехоты ВСУ, — сообщил глава Чечни.

Ранее Кадыров опубликовал видео, на котором украинский военнопленный призывает сдаться. Комментируя видео, Кадыров отметил, что военнослужащие ВСУ быстро понимают свою неправоту «и готовы исправиться». При этом, по его словам, их командиры лишь изредка приезжают к военным, отдают долгосрочные приказы и быстро уезжают, чтобы не попасть под обстрел.

Он также сообщил, что 25 марта российские войска совместно с Народной милицией ДНР освободили ещё один район Мариуполя.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.