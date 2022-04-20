Кадыров сообщил о взятии населённых пунктов Кременная и Старая Краснянка

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к властям России с просьбой о милосердном отношении к двум подданным Соединённого Королевства, попавшим в плен на Украине. По его словам, они являлись военнослужащими ВСУ, а не наёмниками, поэтому к ним следует относиться в соответствии с Женевской конвенцией, передаёт ТАСС.

Мы призываем отнестись с милосердием к пленным, — цитирует агентство британского премьера. Джонсон отметил, что власти страны не одобряют участия британцев в боевых действиях на Украине. О возможном обмене соотечественников...