Кадыров сообщил о взятии населённых пунктов Кременная и Старая Краснянка
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
15:02, 20 апреля 2022
Бойцы специального отряда быстрого реагирования Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Военнослужащие спецподразделений «Ахмат» совместно с бойцами ЛНР в ходе спецоперации взяли на Украине под контроль населённые пункты Кременная и Старая Краснянка, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале. Он отметил, что операция прошла без жертв среди личного состава.
Благодаря слаженному и молниеносному наступлению наших бойцов украинские националисты и бандеровцы были вынуждены в спешке покинуть данные населённые пункты, — сообщил Кадыров.
Он добавил, что теперь бойцам предстоит разминировать населённые пункты и организовать гуманитарную помощь для местных жителей.
Ранее Кадыров заявил, что в Мариуполе продолжается зачистка от украинских националистов металлургического комбината «Азовсталь». Он назвал его «прилично укреплённым районом» и показал в Telegram трофейную технику. Глава Чечни добавил, что военные прочёсывают каждый квадрат завода. В одном из цехов их трофеями стали три единицы техники.