Кадыров сообщил о планах въехать в Киев на трофейной бронемашине ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале выложил видео, на котором продемонстрировал трофейную бронемашину ВСУ. Он также заявил о своих планах въехать на этой машине в Киев. Кадыров сообщил, что бронеавтомобиль совершенно новый и совсем не эксплуатировался.

Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали в Украине у командиров националистов. При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на ней в Киев! Ну а в перспективе я планирую национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных, — написал глава Чечни.

Кадыров также заявил, что вооружённые правдой российские и донецкие бойцы не могут не победить. Он добавил, что это «самое опасное оружие, против которого бессильна любая армия». Руководитель Чечни выразил своё восхищение военными, которые, несмотря на боевые действия в рамках специальной операции, не унывают и поддерживают друг друга.

Ранее он сообщил о том, что бойцы чеченских подразделений ВС РФ взяли под контроль город Рубежное Луганской области. Кадыров добавил, что местные жители встречают представителей Вооружённых сил РФ «добрый словом».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.