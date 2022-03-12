Кадыров сообщил о передаче списка добровольцев НБ своим отрядам на Украине
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
21:35, 13 марта 2022
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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к мирным гражданам Украины не реагировать на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Политик в своём Telegram-канале предупредил, что это не изменит ход спецоперации, а согласившиеся станут для националистами «всего лишь солдатами».
Поберегите своих родных! Мирная жизнь наступит уже скоро, и чтобы её строить без националистов и бандеровцев, понадобятся мужские руки, — обратился к украинцам Кадыров.
По словам главы Чечни, ВСУ продаёт списки украинских добровольцев его батальонам.
У меня уже есть списки добровольцев Житомирской области, созданные одной из подобных нациолистических военных администраций. В ней указаны полные паспортные данные и адреса. Предлагаю вам ознакомиться с небольшой частью этих данных. Список уже направлен моему дорогому БРАТУ командиру батальона «Юг» Хусейну Межидову для использования по назначению, — заключил Кадыров.
Ранее телеканал RT опубликовал кадры, которые могут свидетельствовать о возможном нахождении главы Чечни Рамзана Кадырова в зоне спецоперации на Украине. На видео зафиксирован момент доклада командира о ходе боёв на территории ДНР, при этом в кадре присутствует сам Кадыров, а из разговора становится понятно, что их расположение находится в семи километрах от Киева.