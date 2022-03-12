Кадыров сообщил о передаче списка добровольцев НБ своим отрядам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором он посетил раненых солдат ВСУ в госпитале. Однако в кадр попала медик Инна Дерусова, погибшая ещё 26 февраля. Факт смерти Дерусовой подтвердили её родственники. После этого Зеленский присвоил ей звание Героя Украины посмертно, пишет RT.

Получается, опубликованное видео встречи президента Украины с ранеными бойцами 13 марта — фейк. Ролик был записан ещё в феврале, до смерти Инны Дерусовой, — сообщили в Telegram-канале издания. Ранее президент...