«У нациков нет шансов»: Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале о начале штурма завода в Мариуполе, где находятся боевики украинских нацбатальонов. Он назвал эту задачу трудной, но выполнимой.

Ребята под руководством <...> командира полка Замида Чалаева решительно настроены выбить всю эту бандеровскую нечисть с территории предприятия. У меня нет никаких сомнений, что поставленная задача будет исполнена. Да, она сложная, но выполнимая. За спиной сотрудников полка сотни проведённых успешных спецопераций по уничтожению международных террористов в Чеченской Республике, — написал он.

Глава Чечни подчеркнул, что «у нациков, бандеровцев и прочего отребья нет никаких шансов на спасение». Кадыров добавил, что время расплаты за многолетнее издевательство над мирными жителями Донбасса близко.

Живым никто не уйдёт. Это зло должно быть уничтожено на корню, — сказал он.

Накануне Кадыров обратился к украинским националистам, которые укрываются на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, с призывом сдаться. Он дал им слово, что над ними никто не будет издеваться, если они добровольно сложат оружие. На выполнение этого условия глава республики дал им один день. Соответствующая запись появилась на официальном Telegram-канале Кадырова.

Глава Чечни подчеркнул, что в случае невыполнения этого условия, российские войска «уничтожат их».

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.