Кадыров: штурмовать завод «Азовсталь» в Мариуполе будут чеченцы

Чеченский спецназ намерен штурмовать мариупольский металлургический завод «Азовсталь», написал в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, сейчас на территории предприятия укрываются украинские националистические группировки.

Адам Султанович (Делимханов. — NEWS.ru) дал указание очистить территорию завода планомерно и максимально безопасно для личного состава. Освобождение данной территории нанесёт непоправимый урон националистам как в плане потери стратегически важного объекта, так и живой силы, — предостерёг Кадыров.

По его словам, бойцы чеченского спецназа находятся в прекрасном расположeнии духа и намерены выполнить поставленные задачи в кратчайшие cроки.

Неонацистская шайка в данный момент загнана в угол, раcплата за все преступления против мирных жителей уже на пороге! — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров ранее сообщил, что бойцы чеченских cпецподразделений успешно продвигаются вглубь территории Украины, освобождая по ходу следования населённые пункты от националистов. При этом, по его словам, нацбатальоны при виде бойцов бросают свои позиции и оставляют оружие и технику. Кадыров выразил уверенность, скоро армия Росcии избавит страну «от расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом».