Кадыров: школьников на Украине учат собирать мины

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что в ходе посещения освобождённого города Волноваха специальной делегацией журналистов российских и международных изданий были обнаружены учебники для детей начальных классов, в которых рассказывалось, как собирать и пользоваться минами. По словам главы республики, учебник был издан «неким Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, разработан по стандартам блока НАТО». Об этом глава Чечни написал в своём Telegram-канале.

Вот чему учат на Украине детей в школе. Оказывается, для того, чтобы быть образованным, нужно всего лишь знать, как устроена мина или бомба, и уметь ими пользоваться, — написал Кадыров.

Он добавил, что из-за таких вопиющих фактов он ещё раз подтвердил свою уверенность в том, что специальная операция России на Украине была необходимостью.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее сообщил, что его заместитель Мартин Гриффитс посетит 3 апреля Москву для обсуждения гуманитарной ситуации на Украине. По его словам, дипломат после встречи с российской стороной отправится в Киев. Генсек организации отметил, что ООН не оставляет попыток остановить происходящее на Украине.