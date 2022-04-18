Кадыров рассказал об отправке новой группы добровольцев в Донбасс

Новый батальон добровольцев отправился из Грозного в Донбасс для участия в спецоперации Вооружённых сил России, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в группу входят представители более 100 народностей.

Сегодня мы проводили очередную партию патриотов в ЛНР и ДНР для участия в специальной операции. <...> Так было во времена Великой Отечественной войны, и такое же единство мы видим сегодня в рядах вооружённых сил и добровольческих формирований. Особенно это заметно на примере сотен представителей различных народов, которые добровольно отправляются из Чеченской Республики для участия в спецоперации на Украине, — написал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля сообщил, что российские военнослужащие «уже сегодня» добьют бандеровцев в Мариуполе и полностью возьмут под контроль металлургический комбинат «Азовсталь». Ранее руководитель ДНР Денис Пушилин сообщил о штурме завода, где находится «последнее пристанище» националистов.

19 апреля российские военные вновь обратились к боевикам, призвав принять «единственно правильное решение» и сложить оружие. На то, чтобы сдаться и покинуть территорию завода, боевикам было дано два часа — с 14:00 до 16:00 мск. В условленное время был открыт гуманитарный коридор и приостановлены боевые действия.