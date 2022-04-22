Кадыров рассказал об отправке на Украину отряда добровольцев из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что для участия в спецоперации на Украине туда из республики отправился новый отряд добровольцев. Число уехавших бойцов он не назвал, но заявил в Telegram о сотнях настоящих патриотов.

Мы проводили очередной отряд добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Сотни настоящих патриотов со всей страны в ближайшее время прибудут в зону дислокации, и вступят в схватку с бандеровской и националистической нечистью, — говорится в сообщении главы Чечни.

Он добавил, что добровольцы прошли полный курс подготовки в Гудермесе на базе Российского университета спецназа. Азы военного искусства они постигали под руководством профессиональных инструкторов, уточнил Кадыров.

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров заявил: российские военнослужащие на Украине уверенно занимают всё новые территории. Он отметил, что сотрудники подразделения «Ахмат» успешно выполняют совместную с представителями силовых структур ДНР и ЛНР работу по зачистке территории Донбасса и Украины от «бандеровцев, бесчинствующих нациков и всевозможных шайтанов».