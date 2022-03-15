Кадыров рассказал об обстановке в Мелитополе

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Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь обвинил США в преднамеренном распространении дезинформации касаемо спецоперации на Украине. Вместо этого он посоветовал Америке подумать над своей ролью в конфликте и принять меры, которые действительно внесут вклад в процесс деэскалации, передаёт РИА Новости.

США нередко создают и распространяют ложную информацию, что непрофессионально и аморально, не говоря уже о том, что это безответственно. <…> Что США следует сделать, так это глубоко поразмыслить о своей...