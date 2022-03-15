18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Кадыров рассказал об обстановке в Мелитополе

Кадыров: жизнь в освобождённом от националистов Мелитополе постепенно налаживается
13:24, 15 марта 2022
Кадыров рассказал об обстановке в Мелитополе Рамзан Кадыров Фото: Елена Афонина/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал об обстановке в Мелитополе, который ранее был полностью занят ВС РФ. Кадыров отметил, что жизнь в городе налаживается, начинают работать правоохранительные и административные органы. Он также сообщил, что через фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова была решена проблема нехватки медикаментов.

Благодаря Региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова нам удалось оперативно решить вопрос с медикаментами. По решению моей дорогой мамы, президента РОФ Аймани Несиевны, в Мелитополь прибыла первая 20-тонная партия жизненно необходимых медикаментов. Теперь местные жители смогут по назначению врачей совершенно бесплатно получить жизненно важные лекарственные препараты, написал Кадыров.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцeв ранее заявил, что украинские города Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем Вооружённых сил России.

Отмечается, что наряду с обеспечением безопасности мирных жителей российские военные принимают меры по исключению провокаций со стороны украинских националистов и спецслужб.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео