Кадыров рассказал об обстановке в Мелитополе

Кадыров: жизнь в освобождённом от националистов Мелитополе постепенно налаживается
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:24, 15 марта 2022
Рамзан КадыровФото: Елена Афонина/ТАСС
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал об обстановке в Мелитополе, который ранее был полностью занят ВС РФ. Кадыров отметил, что жизнь в городе налаживается, начинают работать правоохранительные и административные органы. Он также сообщил, что через фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова была решена проблема нехватки медикаментов.
Благодаря Региональному общественному фонду имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова нам удалось оперативно решить вопрос с медикаментами. По решению моей дорогой мамы, президента РОФ Аймани Несиевны, в Мелитополь прибыла первая 20-тонная партия жизненно необходимых медикаментов. Теперь местные жители смогут по назначению врачей совершенно бесплатно получить жизненно важные лекарственные препараты,— написал Кадыров.
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцeв ранее заявил, что украинские города Мелитополь и Херсон находятся под полным контролем Вооружённых сил России.
Отмечается, что наряду с обеспечением безопасности мирных жителей российские военные принимают меры по исключению провокаций со стороны украинских националистов и спецслужб.