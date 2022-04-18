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Кадыров рассказал о зачистке от националистов комбината «Азовсталь»

02:54, 20 апреля 2022
Кадыров рассказал о зачистке от националистов комбината «Азовсталь» Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе продолжается зачистка от украинских националистов металлургического комбината «Азовсталь». Он назвал его «приличным укреплённым районом» и показал в Telegram трофейную технику.

В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз, — рассказал глава Чечни.

Он добавил, что чеченские военные прочёсывают каждый квадрат «Азовстали». В одном из цехов их трофеями стали три единицы техники.

Счёт оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными, — подчеркнул Кадыров.

Ранее стало известно, что 19 апреля в Мариуполе более 120 мирных жителей вышли из домов, находящихся рядом с «Азовсталью», по гуманитарным коридорам, воспользовавшись режимом тишины. Дома находятся рядом с главным КПП завода.

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