Кадыров рассказал о своём местонахождении

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал, лишь уточнив, что задача украинской делегации на переговорах заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Касательно переговоров с Российской Федерацией. Ежедневно в видеоформате говорят представители наших делегаций, делегаций наших стран. У нашей делегации задача чёткая — сделать всё, чтобы состоялась встреча президентов, встреча, которую, я...