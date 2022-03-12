Кадыров рассказал о своём местонахождении

«Мы в Гостомеле»: глава Чечни Кадыров отреагировал на сообщение разведки Украины
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:40, 14 марта 2022
Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что находится в посёлке городского типа Гостомель, что в семи километрах на северо-запад от Киева. Так он в Telegram отреагировал на сообщение разведки Украины, определившей, что обнародованная ранее видеозапись с его участием сделана на территории страны.
Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились? — отметил Кадыров.
Глава Чечни подчеркнул, что украинская разведка не умеет работать, поскольку её по старинке обучали иностранцы.
Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. А может, мы уже в Киеве и только ждём нужной команды? — написал Кадыров.
Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров призвал мирных граждан Украины не реагировать на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Политик предупредил, что это не изменит ход спецоперации, а согласившиеся станут для националистов «всего лишь солдатами». По словам главы Чечни, ВСУ продаёт списки украинских добровольцев его батальонам.