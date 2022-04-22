Кадыров рассказал о сотрудничестве на Украине бандеровцев и ичкерийцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на Украине бандеровцы сотрудничали с ичкерийцами. В качестве доказательства он разместил в Telegram видео с книгой, обнаруженной чеченским военнослужащим в «гнезде националистов».

Книга с изображением ичкерийской символики («Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), по мнению Кадырова, является неоспоримым свидетельством сотрудничества «чеченоговорящих шайтанов и бандеровских прихвостней».

Очередное разворошенное гнездо украинских националистов выделилось интересной находкой в виде книги с броскими заголовками про ичкерийскую и фашистскую власть, также на страницах виднеются соответствующие символики и гербы, — пояснил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что было очевидным взаимодействие преступных группировок на Украине, поскольку «везде одни и те же методы, один и тот же почерк».

Ранее стало известно, что российские военнослужащие в ходе специальной операции на Украине уверенно продвигаются вперёд, занимая всё новые территории, заявил Рамзан Кадыров. По его словам, никто и ничто не сможет сломить дух российских бойцов, «которые воюют за правду и торжество справедливости», он отметил, что врагов РФ ждёт бесславный конец.