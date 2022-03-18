Кадыров сообщил о прибытии на Украину батальона добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, что на Украину прибыл добровольческий батальон для борьбы с националистами. По его словам, люди рвутся в бой и хотят как можно скорее оказаться в гуще событий.

Сегодня принять участие в этой благородной миссии против националистов и шайтанов на Украину прибыл целый батальон добровольцев. Новоприбывших встретил <...> Адам Делимханов. Он ещё раз напомнил об истинной миссии российской стороны — положить конец тирании киевского режима, основательно уничтожить национализм и освободить из многолетнего заточения братский украинский народ. Добровольцы рвутся в бой, они желают как можно скорее оказаться в гуще событий — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что не устаёт восхищаться героизмом и мужеством «наших ребят, их неукротимым желанием сражаться бок о бок со своими братьями в интересах Родины».

Как отметил глава Чечни, скоро «эти отважные воины сотрут со страниц украинской истории это гнусное, мерзкое явление под названием «национализм».

Кадыров также заявил, что на помощь бойцам, сражающимся с боевиками украинских националистических батальонов, из Чеченской Республики «рвутся тысячи добровольцев». Он отметил, что каждый из них «ценой своей жизни готов стоять на защите угнетенных бандеровцами жителей».

Ранее Кадыров объяснил, почему чеченские бойцы освобождают Мариуполь не так быстро, как хотелось бы многим. По его словам, в каждом здании могут находиться мирные жители и дети, а бойцы батальона «Азов» занимают верхние этажи жилых домов, чтобы обвинить россиян в стрельбе по мирному населению, или переодеваются в гражданскую одежду, чтобы сбежать.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.