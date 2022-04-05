Кадыров рассказал о ходе «дешайтанизации» Украины

«Дешайтанизация» Украины проходит вполне успешно, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Вооружённые силы РФ уничтожили большую часть военной техники, артиллерийских орудий и живой силы противника, рассказал он в своём Telegram-канале. При этом он добавил, что обстановка у бандеровцев прямо противоположная.

Нацики несут существенные потери. <...> Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно. <...> Я желаю удачи бойцам на всех фронтах, — сказал Кадыров.

Он также рассказал о ранении одного из чеченских силовиков. По его словам, оперативные действия взводного медика позволили избежать негативных для бойца последствий.

Ранее глава Чечни заявил, что 267 украинских морских пехотинцев сдались в плен российским вооружённым силам в Мариуполе. Он назвал такой шаг правильным выбором. Кадыров также напомнил, что армия РФ не воюет с мирным населением. Украинских же военных он призвал перейти на «правильную сторону». По словам главы Чечни, морпехи, которые сложили оружие, находятся в безопасности.