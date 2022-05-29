Кадыров рассказал, как Зеленский может спасти Украину Кадыров: Зеленскому нужно покончить с нацизмом, чтобы спасти Украину

Рамзан Кадыров / Фото Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может спасти своё государство только в том случае, если покончит с нацизмом в стране. Он призвал Киев «протереть замыленные западной пропагандой глаза» и решить этот вопрос. Руководитель региона отметил, что у Запада есть план по уничтожению России.

Зеленскому нужно протереть глаза, замыленные западной пропагандой, и покончить с нацизмом в своей стране, — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что происходящее на Украине повторяет сценарий Запада, который попытались осуществить на Кавказе в 1990-е.

Бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу ранее заявил, что выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен. Он добавил, что США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской спецоперации.

Он рекомендовал руководству США рассмотреть возможность возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путём. Он при этом отметил, что предоставление дальнейшей военной помощи Киеву только оттягивает неизбежное.