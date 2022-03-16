Кадыров расказал о спасении российских спецназовцев под Мариуполем

Российские силы в районе Мариуполя спасли спецназовцев из «бандитского кольца». Бойцы находились в нём несколько дней. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего Верховного Главнокомандующего В. В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении, — сообщил Кадыров.

Он отметил, что украинская сторона дважды предлагала им сдаться, но «бойцы остались преданными долгу и присяге», что и помогло им вернуться живыми. Кадыров рассказал, что в ходе специальной операции сначала удалось «прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окружёнными», после этого украинская сторона стала отступать «под огневым натиском российских бойцов».

Кадыров уточнил, что в координации сил лично участвовал «дорогой брат» депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. После боя он лично поблагодарил бойцов за стойкость и мужество.

Каждого представят к государственной награде, — заключил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров поделился в своём Telegram «шикарными, радостными, обнадёживающими новостями из Вашингтона». Так он оценил информацию о передаче американцами оружия на Украину и выделении средств в размере одного миллиарда долларов. Кадыров подчеркнул, что раньше российским военным на Украине доставались «какие-то хиленькие трофеи».

Перед этим Кадыров записал обращение к СБУ (Служба безопасности Украины) и ВСУ (вооружённые силы Украины) с требованием прекратить похищения невинных чеченцев, которые являются гражданами страны. В сообщении говорится, что Украина «увозит похищенных граждан в неизвестном направлении».