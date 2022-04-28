«Будь мужчиной»: Кадыров призвал командира украинских морпехов сдаться Кадыров призвал командира украинских морпехов с «Азовстали» сдаться

Рамзан Кадыров / Фото chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал в своём Telegram-канале сдаться командира 36-й украинской бригады морской пехоты Сергея Волынского, записавшего видеообращение в адрес «мировых лидеров» с просьбой выпустить заблокированных на территории мариупольского комбината «Азовсталь». Он заявил, что военному ему нужно «быть мужчиной» и постыдится «прятаться за спиной детей и стариков».

Тебе президент РФ дал возможность сдаться, если сам не хочешь выходить, хотя бы выпустите мирных жителей и раненых. Россия обеспечит их всеми необходимыми вещами, одеждой, медикаментами, продуктами питания. Раненых мы тоже вылечим. Будь мужчиной, как тебе не стыдно прятаться за спиной детей и стариков, мучать их? Как ты можешь после этого жить, — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что не понимает, кто воспитал таких людей. Он подчеркнул, что боевики, насильно удерживающие гражданских, не могут называть себя воинами. Кадыров заявил, что настоящий боец должен найти в себе мужество и спасти ни в чём не повинных людей. Глава Чечни считает поведение азовцев позорным. По его мнению, они достойны серьёзного наказания.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что среди украинских националистов на территории «Азовстали» может находиться отставной генерал канадской армии. Он не исключил, что высокопоставленного военного пытается спасти ООН.