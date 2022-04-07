Кадыров предрёк националистам в Мариуполе «голливудский» конец

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у националистов, засевших на мариупольском заводе «Азовсталь», будет голливудский конец. При этом хэппи-энд для них невозможен, отметил он в Telegram.

По факту бывший завод используется бандеровцами как штаб-квартира в этом районе. Само предприятие нацисты, проведя инженерные работы, сделали настоящей крепостью с бункером... В любом случае, конец для эсэсовцев из банд в Мариуполе намечается по всем жанрам Голливуда. Хэппи-энд для зла не предвидится, — подчеркнул глава Чечни.

Он добавил, что далее будут штурм, руины «Азовстали» и разбор завалов, под которыми окажутся националисты.

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров заявил: при зачистке Мариуполя от националистов бойцы российской армии находили всё больше подтверждений наличию в составе ВС Украины наёмников. В качестве доказательства глава республики опубликовал видеоролик, в котором «наглядны следы пребывания иностранных наёмников и террористов».