Кадыров пообещал вернуть оставленные под Харьковом города и дойти до Одессы

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров официально пообещал вернуть под контроль РФ Изюм, Купянск и Балаклею и дойти до Одессы. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Минобороны РФ объяснило уход военных из этих городов желанием избежать больших человеческих жертв.

Но это абсолютно ничего не значит. Я официально заявляю вам, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши спецназовцы, специально подготовленные для этой работы и готовы выехать еще десять тысяч бойцов. И мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы, — сказал Кадыров.

Политик отметил, что командование должно сделать вывод из допущенных ошибок. И если ситуация не изменится, он сам будет вынужден выходить на руководство Минобороны, руководство страны, чтобы разъяснить реальное положение дел. Глава Чечни назвал ситуацию «интересной» и добавил, что на передовые позиции уже заступили спецподразделения, сформированные в республике.

Кадыров пообещал попросить военкоров подробно освещать, что происходит на передовых позициях. Он также призвал добровольцев приезжать в Чеченскую республику, чтобы вместе со спецназом отправляться на фронт. Политик признался, что не может до конца понять, чем было вызвано решение оставить харьковские города. Но он уверен в одном — Россия победит, что бы ни было.

Глава Чечни добавил, что для него было обидным молчание официальных лиц по поводу сложившейся тяжелой ситуации, хотя все соцсети пестрели сообщениями о происходящих под Харьковом событиях.

Ранее Рамзан Кадыров назвал информацию об отступлении российских войск полной чушью. Он отметил, что союзные силы вместе с чеченскими батальонами ведут наступления на соледарском направлении.