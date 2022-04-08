Кадыров пообещал наступление на все города Украины

Российские вооружённые силы готовят наступление на города и населённые пункты на Украине для освобождения их от «нациков» и «бандеровцев», заявил в видеообращении в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что распоряжение об этом отдано верховным главнокомандующим — президентом РФ Владимиром Путиным.

Задачи ясны и мы уже начинаем работать конкретно, точечно, и будет наступательная волна <...> не только в Мариуполе, но и во всех других населённых пунктах, городах и сёлах. Но Луганск и Донецк полностью в первую очередь освободим, такая задача поставлена главнокомандующим, президентом [России Владимиром Путиным], — сказал он.

Кадыров также ответил на утверждения о том, что если «от Киева отошли, значит, Россия уступает Украине».

Могу вас заверить, если Киев не будет выполнять все обязательства, которые ему предъявляет наш верховный главнокомандующий, спецоперация не остановится. Мы уже их добили. Даже кто живой — морально убит, — подчеркнул глава республики.

Ранее Кадыров призвал украинских военных сложить оружие. По его словам, пленные, захваченные в городе Рубежное, представляют собой жалкое зрелище — худые, голодные, измученные страхом и отчаянием.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.