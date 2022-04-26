Кадыров пообещал $1 млн за данные о боевиках из Чечни на Украине Кадыров пообещал $1 млн за данные о местонахождении батальонов Дудаева и Мансура на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал выплатить $1 млн за информацию о мстонахождении на Украине батальонов имени шейха Мансура и Джохара Дудаева. Объявление он разместил в своём Telegram-канале. Ранее представители этих формирований обещали помочь украинцам на фоне российской спецоперации.

Я объявляю миллион долларов (есть меценат, который готов пожертвовать) тому, кто скажет, где находится этот так называемый шейх-мансуровский и дудаевский батальон, — объявил Кадыров.

Он подчеркнул, что представителей этих формирований нельзя упустить.

Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек, — заявил глава Чечни.

Он также добавил, что спецоперация России «по освобождению Украины от нацистов» идёт по плану.

Ранее Кадыров заявил, что на Украине бандеровцы сотрудничали с ичкерийцами. В качестве доказательства он разместил в Telegram видео с книгой, обнаруженной чеченским военнослужащим в «гнезде националистов». Книга с изображением ичкерийской символики («Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации), по мнению Кадырова, является неоспоримым свидетельством сотрудничества «чеченоговорящих шайтанов и бандеровских прихвостней».