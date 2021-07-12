Кадыров показал штурм «Азовстали» чеченским спецназом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе чеченскими военнослужащими. На кадрах можно увидеть съёмку с дрона, который обнаружил позицию снайпера на крыше завода. Запись была опубликована на официальном Telgeram-канале главы Чечни.

Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов, — написал Кадыров.

Он отметил, что российские военные выполнили поставленную задачу «молниеносно».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что цель преступления украинских радикалов в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры. Она добавила, что опубликованные ранее рядом западных СМИ фотографии и видеозаписи из Бучи являются постановкой «киевского режима». Отмечается, что Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча.