Кадыров показал схрон оружия украинских боевиков в одной из школ ЛНР

Боеприпасы / Фото unsplash.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал видео с оружием и боеприпасами, обнаруженными военными республики в школе посёлка Тошковка в ЛНР. Он отметил, что в образовательном учреждении были обнаружены образцы западного оружия. Глава Чечни заявил, что российские военные «используют найденное оружие по назначению».

Бойцы полка полиции ФФГКУ «УВО ВНГ РФ по ЧР» освободили от бандеровской сволоты образовательное учреждение. Во время осмотра был обнаружен бандитский схрон боеприпасов и оружия разного калибра, — написал Кадыров.

Он добавил, что в ходе специальной операции в населённом пункте российскими военными была отбита очередная позиция у националистов.

Накануне глава Чечни сообщил подписчикам, что российские военные вошли в Лисичанск и почти вошли в Северодонецк. По его словам, украинские боевики несут большие потери. Кадыров также пообещал полностью забрать Украину и предположил, что президент страны Владимир Зеленский согласится с условиями Москвы.

Тем же вечером Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию при Минобороны РФ поделился информацией о новых случаях использования медицинских объектов на Украине в качестве опорных пунктов ВСУ. Представители ведомства подчеркнули, что размещение вооружения, в том числе тяжелого, на объектах гражданской инфраструктуры нарушает международное право и идёт вразрез с нормами морали.