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Кадыров показал операцию российских военных в ЛНР

01:58, 31 марта 2022
Кадыров показал операцию российских военных в ЛНР Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео боевых действий в населённом пункте Рубежное Луганской Народной Республики. На кадрах военнослужащие России проводят штурм здания, в котором укрепились украинские националисты. Военные используют гранатомёты для обстрела позиции ВСУ.

Хорошо укреплённую позицию было решено обстрелять из гранатомётов. Это тоже рискованно, — гранатомётчик на пару секунд становится удобной мишенью для снайпера, — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что здание, в котором «засели» националисты было окружено российскими военными. В результате строение было отбито у украинских бойцов.

В Министерстве обороны России ранее сообщили, что боевики украинских нацбатальонов создали в Харькове «летучие эскадроны смерти», которые разъезжают по улицам города, запугивают горожан и ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам. В ведомстве добавили, что украинские неонацисты используют жителей Харькова в качестве живого щита. В ведомстве также рассказали о случаях, когда гражданских арестовывают сотрудники СБУ за предположительно хорошее отношение к России, а затем «эти люди не возвращаются».

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