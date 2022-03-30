Кадыров показал операцию российских военных в ЛНР

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео боевых действий в населённом пункте Рубежное Луганской Народной Республики. На кадрах военнослужащие России проводят штурм здания, в котором укрепились украинские националисты. Военные используют гранатомёты для обстрела позиции ВСУ.

Хорошо укреплённую позицию было решено обстрелять из гранатомётов. Это тоже рискованно, — гранатомётчик на пару секунд становится удобной мишенью для снайпера, — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что здание, в котором «засели» националисты было окружено российскими военными. В результате строение было отбито у украинских бойцов.

В Министерстве обороны России ранее сообщили, что боевики украинских нацбатальонов создали в Харькове «летучие эскадроны смерти», которые разъезжают по улицам города, запугивают горожан и ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам. В ведомстве добавили, что украинские неонацисты используют жителей Харькова в качестве живого щита. В ведомстве также рассказали о случаях, когда гражданских арестовывают сотрудники СБУ за предположительно хорошее отношение к России, а затем «эти люди не возвращаются».