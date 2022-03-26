Кадыров показал гуманное отношение к телам противников в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о гуманном отношении депутата Госдумы Адама Делимханова к телам противников в Мариуполе. Политик опубликовал в Telegram-канале видео, на котором Делимханов обращается к противнику, просит забрать тела павших и предать их земле.
Квартал за кварталом наши отважные воины во главе с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым зачищают Мариуполь от преступных элементов. В отличие от украинских националистов, Адам Султанович не допускает негуманного отношения к трупам противников и просит скорее забрать их и предать земле, — подписал ролик Кадыров.
Глава Чечни отметил, что действующее руководство страны «бросило на произвол судьбы» тех, кто под влиянием лживой пропаганды продолжает оказывать сопротивление российским военным.
Если им нет никакого дела до живых, то что можно говорить о трупах? США не финансируют мёртвых, следовательно, они уже не котируются в этой ситуации, — подытожил Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров выложил видео, на котором пленный украинский военнослужащий сообщает, что их подразделение понесло крупные потери в первые дни спецоперации на Украине, из-за чего настрой у армии «сразу же упал». Комментируя видеозапись, глава Чечни призвал украинских военнослужащих сдаваться.