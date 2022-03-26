Кадыров показал гуманное отношение к телам противников в Мариуполе

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не ставит свой целью смену власти в России. Данный вопрос не рассматривается даже в политике, выбранной НАТО, отметил он в беседе с телеканалом ARD.

Это не является нашей целью. Мы едины в том, что смена режима [в России] не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы ведём, — подчеркнул канцлер....