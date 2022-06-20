Кадыров подтвердил переход под контроль ЛНР поселка Тошковка

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Рамзан Кадыров

Поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка в Луганской Народной Республике, перешел под контроль сил РФ и ЛНР, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Ранее об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка, — написал Кадыров.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подтвердил переход под контроль ЛНР поселка Метелкино, также расположенного рядом с Северодонецком, через день после того, как об этом сообщил Кадыров. В боях за населенный пункт участвовали союзные войска Народной милиции ЛНР, ВС РФ и бойцы «Ахмата».

9 июня глава Чеченской Республики заявил, что бойцы чеченского подразделения и 6-го кaзачьего полка завершили зачистку наcеленного пункта Камышеваха в Луганской Народной Республике. Тогда он отметил, что иностранные наемники, как и украинские националисты, окапываются в непоcредственной близости от жилых домов и там же размещают боевую технику, которую при бегстве бросают.