Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при зачистке Мариуполя от националистов бойцы российской армии находили всё больше подтверждений наличию в составе ВС Украины наёмников. В качестве доказательства глава республики опубликовал в своём Telegram-канале видеоролик, в котором «наглядны следы пребывания иностранных наёмников и террористов».

Но самое интересное в том, что во время зачисток после подавления огневого сопротивления врага наши бойцы находят всё больше подтверждений наличия в стане бандеровцев наёмников, — подчеркнул Кадыров.

По его словам, после захвата позиций противника бойцы полка полиции специального назначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова обнаружили следы присутствия иностранных наёмников. Так, например, на развалинах домов были найдены флаги Турции и Саудовской Аравии.

Ранее представитель Нармилиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил о том, что основные боевые действия в центре Мариуполя уже закончились и освобождённые районы постепенно возвращаются к мирной жизни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил уверенность в том, что Мариуполь будет полностью свободен от нацбатальонов по окончании спецоперации на Украине. Точное число жертв представитель Кремля называть не стал, аргументировав это обилием фейков в медиаполе и необходимостью дважды проверить все данные перед публичными заявлениями.

А по данным мэра Мариуполя Константина Иващенко, за время боевых действий в городе погибли пять тысяч мирных жителей. При этом около 200 тысяч из 600 тысяч местных покинули город.