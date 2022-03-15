Кадыров отправил в ДНР 50 внедорожников, сообщил глава республики

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил свою благодарность главе республики Чечни Рамзану Кадырову за отправку на Донбасс несколько десятков автомобилей повышенной проходимости. По словам главы ДНР, это то, что нужно местных подразделениям на передовой, на фронте.

В эти непростые времена, когда идёт освободительная операция, такая искренняя поддержка наших подразделений крайне важна, — заявил Пушилин.

Рамзан Кадыров в свою очередь отметил стойкость военных ДНР и добавил, что сделает всё возможное, чтобы оказать помощь каждому, кто в ней нуждается.

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики ранее сообщило, что среди пострадавших при обстреле украинскими войсками Макеевки комплексом «Точка-У» оказались двое детей. В настоящее время несовершеннолетним оказана первая медицинская помощь. На месте взрыва образовалась большая воронка. Власти республики позже уточнили, что количество пострадавших от обстрела увеличилось до 10 человек.

Бойцы Росгвардии контролируют ситуацию в демилитаризованном украинском городе Бердянске, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что население возвращается к нормальной жизни. В настоящее время подведомственные силы проводят разминирование городских территорий. Брошенную украинскую технику убирают с улиц. Под прикрытием росгвардейцев осуществляется регулярный гуманитарный конвой, всего в город было доставлено 36 тонн гуманитарного груза.