18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Кадыров опубликовал видео с призывом пленного украинского солдата сдаваться

19:17, 25 марта 2022
Кадыров опубликовал видео с призывом пленного украинского солдата сдаваться Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российские войска совместно с Народной милицией ДНР освободили ещё один район Мариуполя, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Он также опубликовал видео, на котором украинский военнопленный призывает сдаться.

Пацаны, вам нужно сдаваться. Ахмат — сила... Мы хотели сдаться, нам не дали. Наши командиры не давали, — говорит украинский военнослужащий.

Комментируя видео, Кадыров отметил, что военнослужащие ВСУ быстро понимают свою неправоту «и готовы исправиться». При этом, по его словам, их командиры лишь изредка приезжают к военным, отдают долгосрочные приказы и быстро уезжают, чтобы не попасть под обстрел.

Кадыров ранее заявил, что чеченские подразделения, которые принимают участие в спецоперации на Украине, «полностью зачистили» восточную часть Мариуполя. Он добавил, что освобождены жилые кварталы, в которых проживало более 100 тысяч человек. Чеченские подразделения теперь будут освобождать другие районы города.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео