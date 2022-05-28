Кадыров объявил об освобождении Северодонецка

Фото MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил в своём Telegram-канале о том, что город Северодонецк в Луганской Народной Республике освобождён и находится под полным контролем российских военных. Глава республики отметил, что все позиции украинских националистов были уничтожены. По словам руководителя Чечни, бойцы ВС РФ справились с поставленной задачей всего за три часа вместо запланированных трёх дней.

Всё! Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобождён. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает, — написал Кадыров.

Он охарактеризовал операция как «блестящий результат» и добавил, что задача была выполнена благодаря тесному взаимодействию сил Минобороны и Народной милиции ЛНР.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что Вооружённые силы РФ и войска Донецкой Народной Республики (ДНР) в субботу, 28 мая, окончательно освободили город Красный Лиман от украинских военных. С момента начала штурма крупного транспортного узла прошло четыре дня. Ранее объединённые силы ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ освободили и установили контроль над городом Красный Лиман, однако в городе оставались разрозненные части военных соединений ВСУ.