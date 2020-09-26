Кадыров обратился с призывом к Армении и Азербайджану

https://static.news.ru/photo/fe1342f2-00f3-11eb-bef8-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Азербайджан и Армения должны остановить кровопролитие и не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Об этом, комментируя обострение ситуации в Нагорном Карабахе, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое всё дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности. Не стоит в этой ситуации искать виновных в противоположной стороне и тех, кто первым выстрелил, — написал он в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Нагорный Карабах превратился в «кровоточащую рану», которой не дают зажить. Стороны конфликта, по словам Кадырова должны сесть за стол переговоров. Как отметил глава Чечни, к ситуации должны подключиться всё мировое сообщество и духовенство.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.