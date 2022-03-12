Кадыров обратился к сотрудникам СБУ, которые «против бандеровщины»
Глава Чечни Кадыров посулил госнаграды сотрудникам СБУ, работающим «против бандеровщины»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:41, 14 марта 2022
Читайте нас в Google Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после завершения спецоперации РФ на Украине государственные награды ожидают тех сотрудников СБУ, которые работают «за Россию против бандеровщины». Они смогут и дальше служить на благо своей родины, отметил он в Telegram.
Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины... Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам, и вы будете дальше честно служить во благо своего народа и страны, — подчеркнул глава Чечни.
По его словам, «несказанно радует» тот факт, что таковых сотрудников СБУ немало.
Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров пригрозил «постучать в двери» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Так он отреагировал на угрозы украинского чиновника. После того, как в прессе появилась информация о том, что Кадыров находится под Киевом, Арестович указал, что если это соответствует действительности, то главу Чечни уничтожит ВСУ.