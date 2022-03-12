Кадыров обратился к сотрудникам СБУ, которые «против бандеровщины»

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что американские войска должны постоянно находиться в прибалтийских странах, чтобы «защитить» их России. Об этом глава государства сообщил в интервью CNN.

Мы приветствуем нахождение американские войска в Польше и Балтии, нам нужно их постоянное присутствие в этой зоне, — сказал латвийский лидер. Левитс призвал НАТО укрепить восточный фланг на фоне событий...