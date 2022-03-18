Кадыров назвал самое опасное оружие России и Донбасса

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что вооружённые правдой российские и донецкие бойцы не могут не победить. Он добавил, что это «самое опасное оружие, против которого бессильна любая армия». Он выразил своё восхищение военными, которые несмотря на боевые действия в рамках специальной операции, не унывают и поддерживают друг друга. Соответствующая запись была опубликована в Telegram-канале Кадырова.
Это самое опасное оружие, против которого бессильна любая армия! Посмотришь на неунывающие лица этих бойцов <...> — и душа радуется, — написал глава Чечни.
Он добавил, что благодаря профессионализму российских и донецких бойцов Мариуполь постепенно «очищается» от украинских националистов.
Российский лётчик-герой, который 18 марта посадил подбитый вертолёт Ка-52, ранее рассказал, что его командира во время одного из следующих полётов пытался ликвидировать украинский снайпер. Но пуля не достигла цели и застряла в прицельной системе, хотя снайпер целился в небронированную часть машины.
Снайпер пытался вывести из строя командира экипажа. Специально стрелял по небронированным элементам. С таким расчётом, чтобы, убив командира, вывести вертолёт из боя. Спасла прицельная система. Пуля застряла в элементах конструкции, экипаж не пострадал, — отметил лётчик. По его словам, пулю вытащили и подарили командиру на память.