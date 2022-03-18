Кадыров назвал самое опасное оружие России и Донбасса

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Генеральный менеджер тайской принимающей компании «Илвес тур» Виктор Кривенцов рассказал, что жители Таиланда помогают с жильём и едой российским туристам, которые не могут выехать из страны из-за отсутствия прямых рейсов. Предприниматель добавил, что для помощи россиянам организовано несколько центров и горячие линии. В настоящее время из страны, по официальным данным, не могут вылететь около семи тысяч россиян, сообщает РИА Новости.

Туристы из РФ столкнулись с рядом проблем после того, как были вынужденно ограничены международные авиаперевозки из России, — рассказал Кривенцов. По его словам, хуже всего пришлось тем, кто самостоятельно поехал...