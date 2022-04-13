Кадыров: наши бойцы продолжают искать «чеченоговорящих шайтанов»
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:35, 13 апреля 2022
Рамзан КадыровФото: ramzan/vk.com
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что в ходе спецоперации на Украине продолжаются поиски «чеченоговорящих шайтанов». Он также отметил, что чеченские силовики совместно с другими подразделениями Вооружённых сил России и ЛНР проводят зачистки в городе Попасная Луганской Народной Республики от «уцелевшего бандеровского отребья, нациков и шайтанов».
Примечательно, что чеченоговорящие шайтаны всё никак не могут встретиться в огневом противостоянии с нашими бойцами. Их усиленно ищут чеченские воины и даже называют координаты своего местоположения в надежде, что проснётся совесть у шайтанов и они хоть как-то проявят себя, — написал Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил, что в Мариуполе в плен сдались более тысячи морских пехотинцев ВСУ. Он добавил, что в настоящее время продолжают оказывать сопротивление только отдельные небольшие группы украинских бойцов.
По словам Кадырова, украинские группировки разбиваются одна за другой. Их участники не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и как быть, поскольку «сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось». Чеченский руководитель призвал их «не бояться выйти с белым флагом».