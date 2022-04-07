Кадыров: Мариуполь освобождён на 98%

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Мариуполь освобождён на 98%. В своём Telegram-канале он написал, что остались только отдельно укреплённые укрытия украинских военных, в том числе завод «Азовсталь», который, по его словам, националисты переоборудовали в настоящую крепость.

Остались только отдельно укреплённые укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который нацисты переоборудовали в настоящую крепость, — сказал Кадыров.

Он сообщил, что провёл оперативное совещание с командирами всех задействованных отрядов. Участники встречи, в том числе депутат Госдумы Адам Делимханов и командующий 8-й армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев, обсудили завершающую фазу спецоперации в Мариуполе.

Отребье Бандеры, как мы убеждаемся, время даром все эти годы не теряло. Рыли, как суслики, себе норы на случай, если будет очень худо, — написал глава Чеченской Республики.

Ранее Кадыров заявил, что у националистов, засевших на мариупольском заводе «Азовсталь», будет голливудский конец. При этом хеппи-энд для них невозможен, отметил он.

В конце марта глава Чечни сообщал, что Мариуполь уже на 90–95% перешёл под контроль российских военных. Он отмечал, что город постепенно начинает жить мирной жизнью. По его словам, оставшиеся силы украинской армии в основном сосредоточены на территории завода «Азовсталь».