Кадыров: Мариуполь наш!

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что Мариуполь перешёл под контроль совместной группировки российских военных и сил ДНР. Он отметил, что город был зачищен от «националистов, бандеровцев и шайтанов». Более двух тысяч украинских боевиков были полностью заблокированы на территории заводе «Азовсталь».

Я искренне благодарю каждого командира, бойца, добровольца, внёсшего неоценимый вклад в дело освобождения Мариуполя! Благодаря вашей доблести, отваге и мужеству жители Мариуполя навсегда избавлены от националистического гнёта, — написал Кадыров.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 21 апреля на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о пeреходе Мариуполя под контроль российских войск. При этом он oтметил, что на «Азовстали» остаются заблокированными более двух тысяч украинских боевиков.

Путин приказал отменить штурм предприятия и ещё раз предложить всем, кто там находится, сложить оружие. Он подчеркнул, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение, а также медпомощь раненым.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин сообщил, что штурм завода «Азовсталь», где засели бойцы националистического батальона «Азов», привёл бы к большим потерям среди российских войск. Он добавил, что блокада предприятия не особо сковывает наступление.