Кадыров анонсировал начало «конкретной» спецоперации на Украине

Россия начинает на Украине «конкретную» спецоперацию, которая принесёт «конкретный результат». Об этом объявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В этой связи он предложил украинским военным сдаться. Своё заявление политик разместил в Telegram-канале.

Сейчас начинается конкретная спецоперация, сейчас будет конкретный результат, они сами напросились, так скажем, украинцы. Если вдруг кто не смог сбежать — бегите, оставьте свои позиции. Бегите, где федеральные войска: вас примут, накормят и напоят, — написал Кадыров.

Ранее политик разместил в своём Telegram-канале видео, на котором чеченский доброволец Бено продемонстрировал реактивные системы залпового огня в Луганской области. По словам Кадырова, ракетные установки находятся в абсолютной боевой готовности, ожидая координат с месторасположением противника.

Он также заявил, что на Украине нет ни президента, ни Верховного главнокомандующего, а вместо них восседает бандитская группировка. По мнению Кадыров, украинских «бандерлогов и националистов» необходимо уничтожить. Он добавил, что против России настроен весь мир, на территории Украины присутствуют бойцы из десятка других государств. Глава Чечни подчеркнул, что вести переговоры с украинской стороной смысла не имеет, потому что разговаривать там не с кем.