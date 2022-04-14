Кадрыров рассказал о «немолодых» украинских бойцах, не державших оружия

Глава Чечни Рамзан Кадыров пристыдил руководство Украины, отправляющее против подготовленых российских спецназовцев «немолодых» бойцов, которые не умеют правильно держать в руках оружие.Своё заявление он сделал в личном Telegram-канале. Он также выложил видео, на котором пленные рассказывают, что за один день боёв в Рубежном погибло более 120 украинских военнослужащих.

Официальный Киев, у вас спрашиваю, это ваши бойцы? Вам не стыдно отправлять этих немолодых людей на войну с подготовленными спецназовцами? Почему нам должно быть стыдно за вас брать в плен этих бойцов, неспособных правильно держать в руках оружие? — написал Кадыров.

По его мнению, какой бы ни была поддержка Запада и какую бы технику ни поставляли Украине, отсутствие подготовленых бойцов не спасёт ситуацию. В этой связи Кадыров призвал киевские власти «бросить это дело».

13 апреля в Минобороны России привели данные о сдаче в плен 1026 украинских военных. По информации ведомства, из них 162 человека являются офицерами Вооружённых сил Украины. По словам Конашенкова, пленённые военные служили в 36-й бригаде морской пехоты. Некоторым их них была оказана медицинская помощь, некоторым потребовалась госпитализация.

Как заявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, в Мариуполе продолжают оказывать сопротивление только отдельные небольшие группы украинских бойцов.

Также Кадроы сообщал, что украинское руководство накачивает наёмников наркотиками для поддержания их боевого духа. По его словам, чеченские отряды приступили к ликвидации наёмнических групп в ЛНР, в числе которых «ичкерийские, грузинские и другие батальоны преступников».