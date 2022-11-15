Кадры прибытия Сергея Лаврова на саммит G20 опубликовали в Сети

Фото: МИД России

Сергей Лавров и Джоко Видодо

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл на пленарное заседание G20 в Индонезии. Его приветствовал президент страны Джоко Видодо. Фото с рукопожатием официальных лиц публикует МИД России.

В Сети также появились кадры прибытия кортежа российского министра на заседание саммита «большой двадцатки». Между тем, корреспонденты «Известий», которые находятся у отеля, где будет проходить пленарное заседание, сообщают, что у входа в гостиницу нет флагов, что может говорить что традиционного группового фото, скорее всего, не будет.

Саммит Группы двадцати пройдет 15-16 ноября. Заседание будет проходить в отеле Apurva Kempinski. Темой первой сессии станут продовольственная и энергетическая безопасность.

Ранее премьер-министр Камбоджи Хун Сен отменил все запланированные встречи на полях G20 из-за положительного теста на коронавирус. На днях он сам принимал в Пномпене саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.