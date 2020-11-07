Глава Афганистана поздравил Байдена с победой на выборах президента США

https://static.news.ru/photo/8aebefce-2194-11eb-b79a-fa163e074e61_660.jpg Ашраф Гани Фото: Chen Xin/Xinhua/Global Look Press

Глава Афганистана Ашраф Гани поздравил американца Джо Байдена с победой на президентских выборах в Соединённых Штатах. Руководитель республики выразил надежду на укрепление двустороннего стратегического партнёрства между странами.

Поздравляем избранных президента и вице-президента [США] Джо Байдена и Камалу Харрис. Афганистан надеется на продолжение и углубление многоуровневого стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами [Америки] — нашим основным партнёром — в том числе в борьбе с терроризмом и установлении мира в Афганистане, — написал лидер на своей странице в социальной сети Twitter.

Congratulations to President-elect @JoeBiden & Vice President-elect @KamalaHarris . Afghanistan looks forward to continuing/deepening our multilayered strategic partnership w/ the United Statesâour foundational partnerâincluding in counterterrorism & bringing peace to Afghanistan. — Ashraf Ghani (@ashrafghani) November 8, 2020

Накануне Джо Байден выступил перед американцами с победной речью. Политик рассказал о приоритетах во внутренней политике, но умолчал о том, как будут вести себя Соединённые Штаты на мировой арене. Единственное, что касалось мировых проблем, так это контроль за изменением климата. Байден пообещал, что США не будут игнорировать проблему, кроме того, он намерен отменить ряд указов нынешнего главы США Дональда Трампа сразу же после инаугурации.

В частности, Байден собирается вернуть Вашингтон во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и в Парижское соглашение по климату. Наряду с этим Байден хочет аннулировать запрет на иммиграцию, направленный против стран, где преобладает мусульманское население, и возобновить действие программы. Люди, нелегально попавшие на территорию Штатов в детстве, смогут остаться в стране.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при Джо Байдене, объявившем о своей победе на выборах президента, Соединённые Штаты заинтересованы в продлении действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.