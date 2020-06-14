Кабул передал «Талибану» предложения по повестке переговоров и ждёт ответа

Афганские власти передали представителям радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) предложения по повестке дня предстоящих межафганских переговоров о мире. Теперь правительство ждёт ответа группировки, чтобы обсудить пункты и начать переговоры.
«Талибан» препятствует прогрессу в диалоге. Мы предложили им повестку дня для обсуждения, но они ещё не ответили, — приводит телеканал Ariana News слова Джавида Фейсала, представителя Совета национальной безопасности.
Правительственные источники телеканала подтверждают, что все стороны договорились о Катаре в качестве места проведения первого раунда переговоров. Их дата пока не установлена.
Моталик аль-Катани, специальный посланник Министерства иностранных дел Катара по Афганистану, назвал следующий этап переговоров «исторической вехой» для афганского народа на пути урегулирования конфликта.
Правительство Афганистана освободило уже 3 тысячи заключённых талибов в обмен на освобождение сотен правительственных заключённых, содержавшихся в тюрьмах «Талибана». Технические делегации обеих сторон в Кабуле работают над списком из ещё 2 тысяч человек. Ожидается, что переговоры состоятся после освобождения их из тюрем. Моталик аль-Катани ожидает, что освобождение заключённых завершится на этой неделе.
29 февраля лидеры «Талибана» подписали мирное соглашение с США, пообещав начать переговоры с властями Афганистана. Пентагон начал готовить афганский контингент к выводу. Однако этот шаг не привёл к прекращению боевых действий. Как писал NEWS.ru, афганский президент Ашраф Гани 12 мая приказал начать наступление на позиции талибов, отметив, что за два месяца перемирия боевики совершили более 2,8 тысячи атак.
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