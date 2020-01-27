https://static.news.ru/photo/5678e326-4136-11ea-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: classiccarauctions.co.uk

Британский коллекционер выставил на продажу кабриолет принцессы Дианы. Автомобиль Audi 80 находится в безупречном состоянии, заявили организаторы продажи.

Принцесса Диана владела им в начале 90-х, когда находилась на пике популярности. Её часто видели за рулём бирюзового автомобиля. Машина была куплена в 1994 году, за три года до трагической гибели Дианы. Принцесса часто ездила на ней вместе со своими детьми, транспортным средством также управлял принц Чарльз. После развода звёздной четы Диана оставила машину себе, однако уже на так часто садилась за руль.

После смерти принцессы кабриолет несколько раз менял хозяев. Несмотря на то что машине 26 лет, её пробег составляет всего 34 тысячи километров. За автомобиль могут отдать около $50 тысяч, полагают эксперты. Аукцион назначен на 28 января. Последний раз легендарный кабриолет продавали в 2017 году. Тогда покупатель отдал за него $75 тысяч, передаёт StarHit.

Как сообщал NEWS.ru, известный английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, автор «Призрака оперы», заявил, что принцесса Диана была очень эксцентричным человеком. По его словам, однажды, чтобы удивить окружающих, она внезапно села на шпагат. Это произошло за кулисами мюзикла «Кошки». Принц Чарльз признался, что не может понять, как танцоры могут делать такие сложные движения. В ответ принцесса села на шпагат, заявив, что это происходит «примерно вот так».