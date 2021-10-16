Кабо-Верде выдала США дипломата Венесуэлы

Власти Кабо-Верде экстрадировали задержанного по запросу США в 2020 году венесуэльского дипломата Алекса Сааба. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

Около 16:00 по местному времени Алекс Сааб вылетел из Кабо-Верде в США, где он предстанет перед судом Флориды, — говорится в сообщении радиостанции.

Сааб был включен в санскционный список США в 2019 году как организатор «широкой коррупционной сети» в интересах лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Год спустя Сааба задержали в Кабо-Верде по запросу США. Его самолёт летел в Иран и в африканской стране остановился для дозаправки. Конституционный суд Кабо-Верде отклонил апелляцию адвокатов Сааба, таким образом поддержав экстрадицию в Штаты.

В МИД РФ ситуацию вокруг венесуэльского дипломата назвали «вопиющей». Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Вашингтон «вышел на новый уровень» и создал пагубный прецедент экстрадиции лица, обладающего дипстатусом.

Ранее сообщалось, что Украина связывалась с властями Кабо-Верде по поводу нового посла России в стране Натальи Поклонской, но шансов добиться её экстрадиции у Киева нет.